Atacante peruano chegou ao sexto gol dele no Campeonato Carioca em apenas cinco jogos

Por: Lance!Net

Em 19 de fevereiro, 2017 - 19h52 - Futebol

Com a goleada de 4 a 0 sobre o Madureira, o Flamengo garantiu o primeiro lugar do Grupo B da Taça Guanabara e vai enfrentar o Vasco na semifinal do torneio. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate e também do mando de campo por ter melhor campanha do que o rival. Ao fim da partida contra o Tricolor Suburbano, neste domingo, em Volta Redonda, o atacante Guerrero foi perguntado sobre favoritismo no próximo Clássico dos Milhões. O peruano provocou o Cruz-Maltino na resposta, dando a entender que o duelo já começou.

'Com vantagem de empate ou não, o Flamengo sempre será favorito contra o Vasco', disse o peruano ao Premiere.

O clássico será realizado no próximo sábado, em local ainda indefinido.

Apesar de Guerrero ter provocado o Vasco, o zagueiro Rafael Vaz adotou um discurso mais 'político'. O defensor evitou cutucar o adversário.

'Temos que chegar e lá e respeitá-los. Mas, claro, sabendo que o Flamengo tem de mostrar a tradição da sua camisa. O professor Zé Ricardo vai nos passar os pontos positivos e negativos deles', comentou em entrevista ao Premiere.