Com a contratação de Leandro Damião, a questão foi levantada: há como ele e Guerrero atuarem juntos no Flamengo? Neste domingo, na vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, os dois mostraram que sim. Mal em campo, o peruano melhorou com a entrada do reforço. Mas, para que isso acontecesse, foi preciso o camisa 9 deixar a pequena área e se movimentar mais. A mudança foi aprovada por ele.

— Eu me sinto à vontade com ele. Receber tanta pancada por trás (quando é o homem mais à frente) é difícil. Como referência que é, o Damião me ajuda na movimentação. Por isso, me sinto melhor — explicou Guerrero, em entrevista à Rádio Globo.

Mas é bom a torcida não contar com essa formação. Zé Ricardo deixou claro que ainda não pensa em escalá-los como titulares. Por enquanto, a dupla será apenas uma opção a ser usada durante os confrontos.

— Quanto mais grandes jogadores em campo, mais a gente se aproxima da vitória. Mas essa é uma formatação diferente. Não é fácil adaptar o time de um dia para o outro. Com a sequência de jogos, podemos estabelecê-la para uma partida inteira. Em princípio, vamos usar como uma alternativa — disse o treinador na coletiva após o jogo.

Na quarta, contra o Figueirense; e no dia 7, diante da Ponte Preta, pelo Brasileiro, a parceria não será reeditada. Guerrero estará com a seleção peruana e desfalcará o Flamengo. Os dois juntos, agora, só daqui a duas semanas.