Top 10 inclui outros filmes de super-heróis e animações

Por: Omelete.com

Em 08 de janeiro, 2017 - 12h03 - Entretenimento

De acordo com dados do THR, Capitão América: Guerra Civil foi o filme com a maior bilheteria mundial de 2016, arrecadando US$ 1.153 bilhão, sendo US$ 408 nos EUA e US$ 745 no mercado internacional.

A lista com os 10 primeiros colocados tem ainda outros títulos da Disney, como Zootopia e Mogli – O Menino Lobo, e outras produções baseadas em quadrinhos, Batman vs Superman – A Origem da Justiça e Deadpool.

Confira a lista:

Capitão América: Guerra Civil – US$ 1.153 bilhão

Procurando Dory – US$ 1.028 bilhão

Zootopia – US$ 1.024 bilhão

Mogli – O Menino Lobo – US$ 966,6 milhões

Pets – A Vida Secreta dos Bichos – US$ 875,5 milhões

Batman vs Superman – A Origem da Justiça – US$ 873,3 milhões

Rogue One – Uma História Star Wars – US$ 801,9 milhões

Deadpool – US$ 783,1 milhões

Animais Fantásticos e Onde Habitam – US$ 777 milhões

Esquadrão Suicida – US$ 745,6 milhões