Por: O Liberal

Em 17 de setembro, 2016 - 09h41 - Belém

Homens que fazem parte da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré participaram na tarde de ontem de uma campanha de doação de sangue à Fundação Hemopa, em Belém. O objetivo do grupo, que auxilia na organização do Círio, é ajudar a suprir a escassez de doações. Participaram da doação os integrantes da Guarda, aspirantes ao grupo, familiares e outras pessoas com interesse em ajudar. “Na magnitude da palavra solidariedade e das possibilidades que a vida dá ao ser humano em poder ajudar o próximo, é possível ser solidário, dando a oportunidade de viver a quem luta diariamente para ter a própria saúde de volta. E doar sangue é isso. É doar vida”, afirma o coordenador geral da Guarda de Nazaré, Guilherme Azevedo.

Para que o Hemopa consiga manter o estoque de sangue abastecido, suprindo as necessidades dos pacientes, é necessário receber 350 doações por dia. Ultimamente, esse número se reduziu pela metade.

De acordo com informações do Hemopa, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. A dificuldade é maior para quem precisa de doação de medula óssea. No Brasil, a estimativa é de um doador compatível para cada 100 mil doadores. A possibilidade de um parente ter a compatibilidade com o pacientes é de 25% a 35%.

Aqueles que têm de 16 a 69 anos tenham boa saúde e pesem acima de 50 quilos podem doar sangue. Menores de 18 anos podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais. É preciso apresentar documento de identidade original e com foto e estar bem alimentado. Já para a doação de medula óssea, o candidato precisa fazer um cadastro, na sede do Hemopa, ter de 18 a 55 anos e também boa saúde, além de documento original de identidade e uma foto.