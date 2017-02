Os acusados levaram a pistola calibre 380, documentos, dinheiro e a moto do guarda.

Por: Redação ORM News

Em 06 de fevereiro, 2017 - 10h08 - Polícia

O Guarda Municipal, Diego Tavares Silva, de cerca de 28 anos, foi assassinado em uma festa na Parça da Guanabara, durante uma festa de som automotivo. Ele se envolveu numa briga e foi assassinado no local, na noite do último sábado (04), mas somente ontem (5) a vítima foi identificada por colegas de farda, no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações do Guarda Municipal Messias Rodrigues, o acusado, identificado como Jeferson, tentou tomar a pistola de Diego, uma pistola calibre380, quando o guarda o baleou e, em seguida, tentou fugir na própria motocicleta, mas logo foi atingido na cabeça por uma terceira pessoa que continua foragido.

Diego morreu no local e teve a pistola, a moto de modelo CB 300, dinheiro e documentos roubados. Em seguida, pessoas ligadas a um grupo criminoso teriam aplicado várias pauladas no corpo de Diego, apesar de ele já estar sem vida. O crime ocorreu na Rua do Fio, por volta das 23h30. “O Jeferson já confessou a participação dele no crime. Já identificamos o autor do homicídio como sendo o primo de Jeferson, Diogo Jhonata Ferreira de Lima, conhecido como ‘Gordo’. Ele está sendo procurado”, afirmou.

O homem baleado está internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), sob escolta de outros guardas.

Há sete anos, Diego trabalhava na Guarda Municipal de Belém. Após passar vários anos no Grupamento Ronda da Capital (Rondac), ele tinha sido recentemente transferido para o programa SOS Mulher, que atua na proteção de mulheres vítimas e violência e que estão sob ameaça. A família decidiu trasladar o corpo para Ponta de Pedras, onde reside a família da vítima. Os guardas municipais pretendem fazer uma homenagem a Diego Silva.