Vítima foi atingida por seis tiros, um deles na cabeça. Carro usado pelos assassinos já foi encontrado pela polícia

Por: Redação ORM News com informações de Nathana Simões (O Liberal)

Em 09 de janeiro, 2017 - 17h42 - Polícia

Um guarda municipal de Belém foi assassinado a tiros por três homens que entraram armados na escola municipal Walter Leite Caminha, no conjunto Catalina, bairro do Mangueirão. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (9). A vítima foi identificada como Welisson Carneiro Figueiredo, 22 anos.

Testemunhas contaram que os assassinos foram até a secretaria em busca de informações sobre matrícula para o 8º ano. Estavam na escola no momento do crime apenas a diretora e servidores administrativos da secretaria. Após receber as informações os criminosos saíram do local e foram em direção ao guarda municipal. Um dos homens começou a atirar não dando chance de defesa a Welisson.

Vizinhos da escola contaram terem ouvido entre cinco e seis disparos. Um segundo guarda municipal também estava de serviço no interior da escola na hora dos tiros. Um dos disparos atingiu a cabeça de Welisson Carneiro. Ele também foi atingido no ombro e no pescoço.

De acordo com a perita do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Gil Pacheco, os projéteis são de pistola ponto 40. A vítima também foi atingida na mão na tentativa de se defender dos tiros.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamadas. O carro usado no crime, um Palio vermelho, foi encontrado na rua Ajax de Oliveira, no bairro do Benguí. Até agora ninguém foi preso.