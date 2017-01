Facções da oposição acusam governo e milícias xiitas de ‘graves violações do cessar-fogo’

O Globo

02 de janeiro, 2017

Amã — Cerca de dez grupos rebeldes da oposição anunciaram, na noite deste segunda-feira, o congelamento de qualquer diálogo sobre uma possível participação nas negociações de paz da guerra civil que assola a Síria, até que o governo do presidente Bashar al-Assad e seus aliados apoiados pelo Irã deem fim ao que classificaram como violações do acordo de cessar-fogo. Em comunicado, os grupos rebeldes destacaram que qualquer avanço territorial feito pelo governo ou pelas milícias xiitas apoiadas por Teerã darão fim ao cessar fogo mediado por Rússia e a Turquia, que entrou em vigor na última sexta-feira.

“O regime sírio e seus aliados continuam disparando e cometeram diversas violações graves. Anunciamos a suspensão de qualquer discussão relacionada às negociações de Astana”, diz a nota, em referência aos diálogos de paz no Cazaquistão que estão sendo organizados pela Rússia, aliada de Assad, e pela Turquia, que apoia os rebeldes.

Mais cedo, a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos, baseada em Londres, informou que confrontos aconteciam em Wadi Barada, nos arredores da capital síria, Damasco.

— Forças do regime e combatentes libaneses do Hezbollah estão avançando na zona próxima à capital e se encontram na periferia de Ain al-Fijeh, principal fonte de águas da região — afirmou Rami Abdelrahman, diretor da ONG.

Segundo ele, tropas do regime e seus aliados se envolveram em conflitos com rebeldes da Jabhat Fateh al-Sham (ex-Frente al-Nusra, antigo braço da al-Qaeda na Síria), e realizaram bombardeios aéreos e ataques na região. Nenhuma morte foi confirmada nessas operações, mas pelo menos quatro civis e nove rebeldes já morreram desde o anúncio da trégua.

“Pedimos aos apoiadores do cessar-fogo que assumam sua responsabilidade e pressionem o regime e as milícias para que interrompam sua clara violação do acordo”, diz uma nota lançada pelo Exército Livre da Síria na tarde desta segunda-feira. “Caso contrário, convocaremos todas as facções militares que atuam na Síria para reverter o acordo e colocar em ação as frentes de defesa do povo de Wadi Barada”.

Astana foi oferecida para abrigar os diálogos de paz do conflito sírio pelo presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev. Em maio de 2015, o país sediou a primeira rodada de diálogos envolvendo representantes da oposição síria. As negociações em Astana ocorrerão paralelamente aos diálogos de Genebra, que deverão ser retomados no dia 8 de fevereiro.