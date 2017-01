Curso terá material didático e certificado gratuitos

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 18 de janeiro, 2017 - 07h47 - Pará

O Grupo Ocrim está com vagas abertas para o curso gratuito de produção de salgados e folheados que será realizado na segunda semana de fevereiro deste ano, em Santarém, oeste paraense. Serão 40 vagas ofertadas para os interessados em ingressar na área de panificação e confeitaria, além do aprendizado, os participantes receberão material didático e certificado de conclusão do curso, também gratuitos.

Este é o terceiro curso que a o empresa oferece gratuitamente no município, formando profissionais e gerando renda para várias famílias. O curso começa dia 14 de fevereiro e vai até dia 17, as inscrições podem ser feitas no escritório da empresa que fica localizada na travessa Antônio Justa nº 1122 canto com Marechal Rondon no bairro da Aldeia.

Serviço:

Curso gratuito de produção de salgado e folheado

40 vagas ofertadas

14 a 17 de fevereiro de 2017

Inscrições: Travessa Antônio Justa nº 1122 canto com Marechal Rondon no bairro da Aldeia.