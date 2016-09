Abu Sayyaf exigia US$ 6,4 milhões pela libertação de Kjartan Sekkingstad

Por: G1

Em 17 de setembro, 2016 - 12h41 - Mundo

O grupo jihadista Abu Sayyaf libertou o refém norueguês Kjartan Sekkingstad, sequestrado há quase um ano na ilha de Samal, no sul das Filipinas, informou neste sábado (17) a imprensa local. Sekkingstad, de 57 anos, foi deixado ontem na ilha de Jolo, a 900 quilômetros a sudoeste de Samal, após o pagamento de 30 milhões de pesos (US$ 627 mil), ainda de acordo com jornais do país.

No entanto, o presidente filipino, Rodrigo Duterte, falou que o valor foi pago ao Abu Sayyaf, que jurou lealdade ao Estado Islâmico (EI), chegou a 50 milhões de pesos (mais de US$ 1 milhão).

O norueguês foi entregue na residência do governador da província de Sulu, Sakur Tan, segundo fontes militares citadas pelo portal de notícias "Rappler".

O grupo jihadista exigia 300 milhões de pesos filipinos (US$ 6,4 milhões) pela libertação de Sekkingstad.

O norueguês, os canadenses Robert Hall e John Ridsdel e a filipina Marites Flor foram capturados pelo Abu Sayyaf em 21 de setembro de 2015 em um complexo de hoteis da ilha de Samal.

Ridsdel e Hall foram decapitados em abril e junho, quando expirou o prazo dado para o pagamento do resgate, e Marites Flor foi libertada em junho.