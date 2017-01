Filme estreia as sessões regulares de 2017

Por: Redação ORM News com informações de Guiart

Em 05 de janeiro, 2017 - 08h49 - Cinema

O filme “Gritos e Sussurros” (1972), de Ingmar Bergman, vai entrar para as sessões regulares do Cine Líbero Luxardo. O drama foi laureado com o Oscar de Melhor Fotografia; com o Prêmio Técnico, em Cannes; e também ganhou na categoria Melhor Filme Europeu no Festival de Bodil.

Na trama, uma mulher está bastante enferma e recebe cuidados de suas duas irmãs e de uma empregada da família, que precocemente perdeu sua filha e por isso extravaza seu amor de mãe dando o maior carinho possível para aquela moça tão debilitada. Dentro deste contexto lembranças, frustrações e imaginações em um misto de amor e ódio surgem no interior de cada pessoa. Confira o trailer.

O longa fica em exibição no período de 05/01 a 08/01 e 11/01, às 18h. As sessões acontecem de quarta a domingo, no Cine Líbero Luxardo. Os ingressos custam R$ 12 e têm meia-entrada para estudantes. No dia 05, a entrada é gratuita para estudantes devido ao Projeto Plateia.

Serviço- 'Gritos e Sussurros' (1972), de Ingmar Bergman, de 5 a 11 de janeiro, às 18h, no Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650). Contato: (91) 3202-4321. Valor: R$12 (com meia entrada).