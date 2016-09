Ato ocorre nesta quarta-feira para fazer contraponto às celebrações pela Independência do Brasil

Por: Redação ORM News

Em 07 de setembro, 2016 - 10h39 - Belém

A 22ª edição do ‘Grito dos Excluídos’, que acontece nas ruas de Belém na manhã desta quarta-feira (7), tem um forte componente político. Além de chamar a atenção para a desigualdade social no Brasil com o tema “Este sistema é insuportável: exclui, degrada e mata”, os manifestantes contestam o governo Michel Temer.

A caminhada partiu da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, onde aconteceu um ato ecumênico, e segue até a Praça da República, onde acontece o desfile militar.