Meia viajou gripado e, nesta segunda-feira (29), teve piora do quadro. Flamel deve estrear na armação do time de Waldemar Lemos

Por: Redação ORM News

Em 29 de agosto, 2016 - 15h47 - Série C

A armação das jogadas de ataque do Remo pode ganhar um novo nome na noite desta segunda-feira (29). Isto porque Eduardo Ramos apresentou uma piora no quadro de virose e pode ficar de fora do confronto contra o ABC (RN), no Frasqueirão, em Natal (RN). A vaga pode proporcionar a estreia de Flamel com a camisa azulina.

A informação foi confrimada pela assessoria de imprensa do clube, que também adiantou que a determinação acerca da presença de Eduardo Ramos na partida só acontecerá cerca de uma hora antes da partida, em uma última avaliação do Departamento Médico remista diante do estado de saúde do atleta.

Outra posição que ainda está sem uma definição aparente é a lateral esquerda, que não terá o lesionado Wellington Saci. As opções que viajaram a Natal foram Jussandro e o garoto Tsunami, que começou como zagueiro, mas já atuou como lateral esquerdo e também como volante nas categorias de base do Leão.

O confronto com o ABC é um dos jogos chamados 'de seis pontos'. Isto porque o alvinegro potiguar pode, com uma vitória, ultrapassar o próprio Remo e se instalar no G4 do grupo A da competição. Neste momento, o Elefante da Frasqueira é o quinto colocado, enquanto que o Remo é o vice-líder.

A partida entre ABC e Remo está marcada para as 19h15 desta segunda-feira (29), no Frasqueirão, em Natal (RN), pela 15ª rodada da Série C do campeonato brasileiro, com transmissão lance a lance pelo ORM News.