Beto da Silva, reserva de Guerrero na seleção, é o nome da vez para a camisa 9 do tricolor gaúcho

Em 14 de janeiro, 2017 - 14h37 - Futebol

Após ver as contratações de Kayke e Gabriel Fernández fracassarem, o Grêmio se aproxima de ter o seu novo camisa 9. O jovem peruano Beto da Silva, que atua no PSV Eindhoven-HOL e é reserva de Paolo Guerrero na Seleção, deve ser o terceiro reforço do Tricolor gaúcho para a disputa da temporada.

O acerto entre o clube gaúcho e o PSV está praticamente feito. Após conseguir diminuir o valor do passe, para 400 mil euros (R$ 1,3 milhão), o tempo de pagamento desse valor é o que emperra o anúncio do atacante. A tendência é que o prazo seja acertado na próxima segunda-feira.

Segundo a Zero Hora, o clube gaúcho quer pagar em 24 parcelas porém, os holandes só aceitam receber em seis prestações. Além de Beto da Silva, o Grêmio procurará um atacante mais rodado para buscar a Libertadores.

O atacante de 20 anos, apesar de muito promissor, só disputou partidas pelo sub-23 do PSV. Beto passou pelas categorias de base de Grêmio e Internacional e conhece Porto Alegre, onde passou a adolescência.