Gabriel Fernández, artilheiro do último campeonato uruguaio, joga no Racing (URU)

Por: Lancenet

Em 30 de dezembro, 2016 - 15h15 - Futebol

Buscando atacantes no mercado, a pedido de Renato Gaúcho, o Grêmio avalia a contratação de Gabriel Fernández, jogador do Racing (URU). Gabriel, de 22 anos, foi o artilheiro do último campeonato uruguaio, anotando oito gols em quinze partidas disputadas.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Romildo Bolzan Júnior, presidente do clube, admitiu o interesse no uruguaio:

- É um centroavante rompedor, diferente do Calleri (ex-São Paulo). É um dos cinco ou seis que o Grêmio analisa.

''El Toro'' como o atleta é conhecido, também desperta interesse de clubes de fora do continente, como o Cerezo Ozaka (JAP). Formado nas categorias de base do Defensor Sporting (URU), Fernández chegou ao Racing em 2013 e disputou 44 partidas com a camisa da equipe uruguaia e anotou 13 gols.

O Tricolor Gaúcho ainda negocia com Kayke, ex-Flamengo, que joga atualmente no Yokohama Marinos (JAP), e demonstrou interesse em mais dois atacantes: o argentino Calleri, que passou pelo São Paulo, e o atacante Marinho, do Vitória. As negociações com Marinho, porém, não avançaram e as chances do jogador vestir a camisa do Grêmio em 2017 são mínimas.