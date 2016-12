O clube gaúcho aguarda o empresário do jogador no dia 2 de janeiro para oficializar a renovação até o fim de 2018

Por: Lancenet

Em 24 de dezembro, 2016 - 13h21 - Futebol

Falta pouco para a permanência de Douglas ser oficializada. A direção do Grêmio pretende ter o jogador no elenco até o final da próxima temporada com valorização salarial e cláusula para renovação automática.

O empresário Bruno Paiva, está sendo esperado pela direção do clube gaúcho até o dia 2 de janeiro para assinar os documentos referentes à renovação. Os direitos econômicos de Douglas estão ligados ao Monte Azul e o vínculo atual do jogador com o Grêmio terminaria este ano com a possibilidade de renovação automática por seis meses, se as três partes concordarem.

Douglas encerrou a temporada como um dos principais jogadores do elenco e na conquista da Copa do Brasil. Aos 34 anos, o jogador conquistou a torcida e o técnico Renato Portaluppi com suas características marcantes na armação de jogadas, finalização e espírito de liderança.

Em 2016, Douglas atuou em mais de 60% das partidas disputadas pelo Grêmio. Em número de jogos, ele estava em 57, deixando sua marca na rede oito vezes durante o Gauchão, Primeira Liga, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil).