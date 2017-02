Em nova decisão judicial no MP-RS, Tricolor gaúcho consegue impedir chance de Galo receber quantias financeiras até quitar dívida por negociação

16 de fevereiro, 2017 - Futebol

O impasse entre Grêmio e Atlético-MG pela negociação de Victor ganhou um novo desdobramento na noite de quarta-feira. Em nova decisão do juiz Mauro Caum Gonçalves, da 17ª Vara Cível de Porto Alegre, o Tricolor gaúcho conseguiu obter a penhora das contas ligadas ao Galo até a quitação da dívida que o clube exige.

Os gremistas afirmam que o clube mineiro deve R$ 10,5 milhões, referentes ao pagamento de uma das parcelas para a negociação que levou Victor rumo à Cidade do Galo em 2012. Enquanto as contas estiverem penhoradas, a quantia que seria originalmente destinada ao Atlético-MG terá de ir para o Banco Central, inclusive o de cotas de TV.

De acordo com "O Estado de Minas", os advogados do Grêmio, Nestor Hein e Leonardo Lamachia conseguiram aval para cobrar o São Paulo por informações da transferência de Pratto. O objetivo é de que a quantia pela ida do argentino para o são-paulino vá para o Banco Central.

Em meio ao impasse judicial, o Atlético-MG teria oferecido o Labareda, um dos seus clubes de lazer, como garantia. Os atleticanos ainda questionam na Justiça as dívidas quanto aos empréstimos do zagueiro Werley para Santos e Figueirense.