Ex-garota de programa, personagem de 'A lei do amor' se casa com um homem influente

Por: O Globo

Em 15 de setembro, 2016 - 09h59 - Entretenimento

Rio - Grazi Massafera vai abusar da sensualidade em "A lei do amor", nova novela das 21h que estreia no dia 3 de outubro, na Globo. A atriz interpreta Luciane (Grazi Massafera), uma das mulheres da família Leitão. Na história, ela se casa com Hércules (Danilo Granghéia), filho de Fausto (Tarcisio Meira) e Magnólia (Vera Holtz).

“A Luciane é uma mulher exibida, meio sem noção, brincalhona, me faz lembrar personagens de livros que li onde tem aquelas pessoas que aprontam de tudo. A Luciane é assim. Vai aprontar (risos)", avisa Grazi Massafera.

A personagem não faz o estilo tradicional dos “Leitão”, mas é uma mulher que jamais passa despercebida. Depois do casamento com Hércules, Luciane consegue transformá-lo. O homem grosseiro e nada romântico que nos anos 1990 era casado com Carmen (Bianca Sangueiro), torna-se um apaixonado.

Ela esconde um passado sofrido, mas é uma mulher divertida, muito amiga de seus amigos, e leal à sua maneira. É também esperta e sabe que está “investindo” na pessoa certa. Filho do atual prefeito da cidade, Hércules possui grandes chances de suceder o pai, e ela, tornar-se a primeira dama da fictícia São Dimas.

Apesar de toda a sua ambição, Luciane não é nenhum modelo de elegância e bons modos. É orgulhosa de seu guarda-roupa abarrotado, embora seja inadequada no modo como se veste, anda e fala. Camila (Bruna Hamu), a enteada de Luciane, filha do primeiro casamento de Hércules, é a primeira a desdenhar da madrasta.