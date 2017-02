Ela diz que não tem vergonha de reality

Em 12 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Grazi Massafera, a Luciane de “A Lei do Amor”, contou à revista “Joyce Pascowitch” que tem o desejo de interpretar uma travesti. Quando morava em Jacarezinho, cidade no interior do Paraná, a atriz conviveu com várias. “Elas diziam: ‘Essa menina tem alguma coisa. Vamos levá-la a um concurso de beleza!’” - relembra ela, que, entre outras competições, participou do Miss Paraná. “Usei roupa do Miss Gay. E isso no interior!”

Grazi, que ficou famosa depois de participar da edição de 2005 do “Big Brother Brasil”, garante não se incomodar com o assunto: “O ‘BBB’ não é um problema para mim. Criaram isso, de que tenho vergonha, para virar uma novelinha da minha vida. E as pessoas gostam de criar, porque ‘Grazi vende’.”

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.