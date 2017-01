Atriz posta foto na internet aos 5 meses de gestação e ganha elogios dos fãs

Em 07 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

A atriz Yanna Lavigne, no papel de mamãe orgulhosa, começou a exibir a barriguinha que guarda a pequena Madalena. Aos cinco meses de gestação, já é possível notar o crescimento do bebê. A atriz posou na noite de quinta-feira para a amiga Mariana Costantini, numa confraternização com amigos após a estreia da peça “Uma flor de dama”, no teatro Poeira, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Junto com ela estava o papai, Bruno Gissoni. As informações foram divulgadas pelo “Extra”.

Foi a mãe de Bruno Gissoni, Ana Sang, que revelou o sexo e o nome do bebê. Na legenda de uma imagem em que mostrava Yanna e a nora Mariana Uhlmann, mulher de Felipe Simas, que também está grávida, ela escreveu: “Minhas noras...

