Jovem conversava com três amigos, perto da própria casa, quando foi baleada na cabeça e no tórax

Em 11 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Carla Silva da Silva, de 18 anos, que estava no quarto mês de gestação, foi morta a tiros por volta das 2 horas de ontem, quando conversava com três amigos na rua São Clemente, no bairro do Bengui, em Belém. De acordo com a polícia, ainda não se sabe se Carla tinha envolvimento com crimes, mas o irmão dela, conhecido como “Camarão”, era criminoso e foi assassinado há dois meses, no mesmo local.

O sargento Jorge Melo, do 24º Batalhão da Polícia Militar, informou que a jovem estava na esquina da própria casa quando foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os homens ordenaram que os três amigos de Carla corressem.

