Atores Isis Valverde e Marcos Pigossi participaram das primeiras cenas da novela escrita por Glória Perez

Por: Redação ORM News

Em 07 de janeiro, 2017 - 16h48 - Belém

A novela da Rede Globo, 'A Força do Querer', começou a ser gravada neste sábado (7), em Belém. As gravações da nova trama da novelista Glória Perez aconteceram no Complexo do Ver-o-Peso e seguem até quarta-feira (11). Os atores Isis Valverde e Marco Pigossi participaram das gravações neste sábado.

Por conta da gravação, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interditou desde as 21h de sexta-feira, 06, até às 22h de domingo, 08, a rua Oriental e Ocidental do Mercado, no trecho entre 15 de Novembro e Av. Castilho França, deixando o lado esquerdo livre para área de estacionamento. No mesmo período, a área de estacionamento da Praça do Relógio também foi isolada.

Durante a manhã e tarde de segunda-feira (9), o trânsito na área será liberado sendo reiniciadas as interdições, nos mesmos pontos, às 21h de segunda. A Semob estará no local com três viaturas e 12 agentes de trânsito durante todo o período de interdição, que seguirá até às 22h do dia 12.

Ainda no dia 12, data em que é celebrado o aniversário da capital, a área de estacionamento da Casa das Onze Janelas também será isolada a partir de 5h.

Na noite do dia 12, os atores e diretores da novela participam de uma coletiva de imprensa para divulgar mais detalhes da novela e das gravações. Antes, às 16h, haverá um encontro com fãs na Casa das Onze Janelas com a presença de Isis Valverde e Marco Pigossi.