MARLYSE E A ARTE DE RECEPCIONAR COM AGRADABILIDADE

MARLYSE DE AZEVEDO LOPES, esposa do engenheiro agrônomo Daniel Lopes e mãe de três filhos, dois homens e uma mulher. É dama feliz, destaque na alta sociedade e, atualmente, é a primeira Dama da Assembleia Paraense, o clube social e recreativo mais importante do Pará, porque o seu marido é presidente e ela exerce, coadjuvando o marido, atividade social de congraçamento com toda a comunidade feminina daquele clube. É, portanto, a grande anfitriã da AP, se relacionando com centenas de casais em uma comunidade social com cerca de vinte mil associados e seus dependentes.

Há anos observo MARLYSE como dama da sociedade de Belém e quando, há mais de dois anos, o marido dela começou a exercer a presidência da AP, comecei a observá-la mais ainda, apurando que quando ela está nas dependências do clube desenvolve trabalho de confraternização com atenções aos associados, procurando que todos estejam aproveitando as mil e uma atrações do clube. Ela é comunicativa e simpática.

Fora do clube, MARLYSE e o marido sempre tiveram uma vida plena e com vários amigos, com os quais se confraternizam durante reuniões sociais em sua residência ou em outros ambientes. O casal é, há muitos anos, associado da AP. Ama o clube.

Já vi de perto como MARLYSE recepciona em seu lar e ela me impressionou pelo seu savoir faire. Ela é dotada de expressivo savoir vivre.

Ela sabe recepcionar, tanto em eventos sofisticados, como são a maioria das reuniões sociais na AP, como em uma reunião informal, simples e en petit comitê de amigos em seu lar.

Tenho certeza, muitos que se relacionam com o casal DANIEL - MARLYSE LOPES já observaram que MARLYSE é perfeita anfitriã e que merece a homenagem que está revista lhe presta, outorgando-lhe o título de HOSTESS DO ANO 2016. D´ACCORD?

Desde que o dr. Daniel Lopes assumiu a presidência da Assembleia Paraense, há mais de dois anos, tive uma maior aproximação com ele e sua esposa MARLYSE, não só como editor social do AMAZÔNIA, mas como sócio honorário do clube. Entretanto, conheço MARLYSE desde solteira, ela filha de um amigo meu, o aeroviário Mário Azevedo e ela foi homenageada por mim quando fez o seu debut durante o Baile das Flores da AP. Na visage, encontro recente que tive com o casal Daniel-Marlyse Lopes. (Visage de Luiz Bezerra).

BODAS DE PRATA DOURADA

MARLYSE e DANIEL LOPES já completaram 42 anos de vida conjugal, que segundo o calendário universal são denominados BODAS DE PRATA DOURADA. De fato, o casal, tem um vida conjugal exemplar e admirada, com 3 filhos, netos e muitos amigos que o admiram.

MEDALHA DO PACIFICADOR AO DR. DANIEL LOPES

Aproveitando que nesta edição da GRAND MONDE a sra. MARLYSE é homenageada como Hostess do Ano 2016, aproveito para também divulgar que o marido dela, dr. Daniel Lopes, recebeu importante homenagem do Exército Brasileiro. Leiam.

DANIEL LOPES, engenheiro agrônomo de expressivo conceito, talentoso profissional e idoneidade pessoal, recebeu importante e justa homenagem do Exército Brasileiro na última quinta-feira, 25, Dia do Soldado, data magna daquela Força Armada, reverenciando o patrono do Exército Marechal Luiz de Lima e Silva, o Duque de Caxias. O dr. Daniel recebeu o maior mérito do Exército do Brasil, que é a Medalha do Pacificador e foi a única autoridade civil em receber a relevante distinção naquela solenidade promovida pelo Comando Militar do Norte. O dr. Daniel, atualmente, é presidente do Instituto de Terras do Estado do Pará - ITERPA , realizando relevante serviço ao Pará e ao Brasil.

Parabéns ao ilustre homenageado e aplausos ao Exército do Brasil, que reconheceu o meritório trabalho do servidor publico e competente profissional. O Exército Brasileiro, para outorgar a Medalha do Pacificador Duque de Caxias, também considerou a contribuição do referido homenageado às finalidades patrióticas do Exército do Brasil.

DANIEL, orgulhosamente, ostentando a Medalha do Pacificador, ladeado pelo Almirante Comandante do 4º Distrito Naval e pelo General Comandante Militar do Norte.

AMIGOS E AMIGAS

MARLYSE e o marido DANIEL LOPES são amigos de MARIA DE LOURDES e do marido, AFONSO MARCUS LOBATO. Daniel e Afonso Marcus são, respectivamente, presidente e vice do clube Assembleia Paraense, realizando administração aplaudida pelos associados do clube. Amizade recíproca.

BRINDE Á FELICIDADE FAMILIAR

MARLYSE tem vivido momentos sublimes ao lado do marido DANIEL, com quem é casada há 42 anos. Momentos felizes também ao lado da sua mãe, LIZETE, dos filhos FÁBIO, FELIPE e ANA CAROLINA, e das noras JÚLIA e SIMONE, e dos netos. Na visage, quando a família feliz brindou a escolha do dr. DANIEL como Engenheiro do Ano 2015.

jornalistas e a hostess CARMEM SYLVIA ZOGHBY

O banquete da Hostess do Ano 1984 foi em black tie, na Signo’s, casa de recepção da época e que era ambiente très chic. Na visage, a homenageada Hostess do Ano 1984 Carmem Sylvia Zoghby e seu saudoso marido, o dr. Carlos Zoghby, ladeados pelos jornalistas (da esquerda para a direita) Pierre Beltrand, Romulo Maiorana, Roberto Jares Martins, Edwaldo Martins (organizador do banquete), Guaracy de Britto, Adenirson Lage e Isaac Soares.

UM PATRIMÔNIO DA ALTA SOCIEDADE PARAENSE

NOTÁVEIS HOSTESSES

Criei na sociedade paraense a promoção HOSTESS DO ANO, depois que tomei conhecimento de tal evento nos EEUU, na França e na Inglaterra. Foi iniciada através de uma famosa revista de NEW York (USA), objetivando homenagear a mulher norte-americana que se revelasse, durante cada ano, como a mais perfeita anfitriã, a denominação em inglês é HOSTESS.

No ano de 1955, quando eu era colunista do jornal matutino “O Estado do Pará”, na época um dos três mais importantes da imprensa paraense e onde eu mantinha, diariamente, a reportagem social GRAND MONDE. Lancei a promoção Hostess do Ano. A primeira hostess foi a Sra. Clotilde Barata, esposa do almirante Barata, da Marinha do Brasil, que era comandante do 4º Distrito Naval.

De lá para cá, a promoção conquistou sucesso pela sua idoneidade. Assim, neste ano completa 61anos de realização.

A HOSTESS SULAMITA F. SILVA

SULAMITA FERREIRA DA SILVA, outra dama influente e perfeita hostess na sociedade de Belém, casada com o empresário Elias Ferreira da Silva, foi escolhida por mim como Hostess do Ano 1969. Ela agradeceu promovendo categórica recepção em seu apartamento. Na visage quando eu e Maria de Lourdes fomos recebidos pelo casal anfitrião.

A HOSTESS ALBERINA TEIXEIRA

ALBERINA SIDRIM TEIXERIA, saudosa esposa do saudoso dr. Mário Dias Teixeira, era dama influente na alta sociedade paraense e perfeita anfitriã. A escolhi Hostess do Ano 1960 e ela foi homenageada durante o Banquete da Hostess, realizado no Grande Hotel de Belém, na época o único 5 estrelas da cidade, um monumento arquitetônico da Belle Epoque.

Na visage, quando entreguei a Placa Dourada à distinta dama.

Na visage à direita, no ano de 1961, quando a sra. MYRIAM BENDAHAN, esposa do empresário e advogado, dr. Alberto Bendahan foi homenageada como Hostess do Ano, no Banquete da Hostess, no Grande Hotel, o melhor de Belém, que funcionava em prédio clássico. No local, funciona hoje, o Princesa Loçã Hotel.

JÁ FORAM HOSTESS (ANFITRIÃS) DO ANO

CLOTILDE BARATA - esposa do Almirante Barata - CTE 4º DN.

DINA BORGES - esposa do Brigadeiro Francisco de Assis - CTE 1ª ZA.

MARIA EUNICE DANTAS RIBEIRO - esposa do médico Dr. Deusdeth Moura Ribeiro.

MYRIAN LEVI BENDAHAN - esposa do empresário Alberto Bendahan.

DEOLINDA OLIVEIRA - esposa do industrial Raymundo Oliveira.

MARIA DE LOURDES SANTOS - esposa do industrial João Santos.

FRANCY MEIRA - esposa do engenheiro Alcyr Meira.

SULAMITA HELENA MEIRA MATOS - esposa do empresário Joaquim Ferreira da Silva.

MARIA HELENA MEIRA MATTOS - esposa do Prof. Dr. Adherbal Meira Matos.

ROSA MARIA (ROSY) MENDES - esposa do Prof. Dr. João Paulo Mendes.

MARILDA F. NUNES DA SILVA - esposa do Gov. Alacid da Silva Nunes.

AINDA GURJÃO SAMPAIO - esposa do médico Dr. José Gurjão Sampaio.

CLÉA FARAH - esposa do industrial Antônio Farah.

MARINA PSAROS - esposa do empresário Elias Psaros.

REGINA TOSCANO PINHEIRO - esposa do industrial Altino Pinheiro.

CELINA MORAES REGO - esposa do Gov. Clóvis Moraes Rego.

ALBERINA TEIXEIRA - esposa do veterinário Dr. Mario Teixeira.

CARMEN SYLVIA ZOGHBY - esposa do Adv. Carlos Zoghby.

GRAÇA BITTENCOURT - Claudio Palha Bittencourt.

BETA MUTRAN - esposa do empresário Dhélio Mutran.

GILKA FERRO E SILVA - esposa do Adv. Carlos Alberto Ferro e Silva.

MARIA NEUZA CORRÊA - esposa do empresário Alacy Corrêa.

CECÍLIA RASCOVSCHI - Solteira.

DORA GOLÇALVES - esposa do Prof. Dr. Mecenas Gonçalves.

FELÍCIA ASSMAR MAIA - esposa do médico Edilberto Maia.

LENA RIBEIRO PINTO - esposa do engenheiro Nilson Pinto.

Célia Cavalacnte - esposa de Ophir Cavalcante

MARIETE DO CARMO - esposa do Gov. Aurélio do Carmo.

MARILENA SIQUEIRA - Esposa Raphael Siqueira.

IÊ REGINA FERNANDEZ - esposa do executivo Átila Fernandez.

