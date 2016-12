Bragantino não libera atacante e Paysandu terá que correr atrás de outro jogador para linha de frente

Em 26 de dezembro, 2016 - 01h30 - Esporte

O Paysandu vai ter que partir atrás de outro atacante, pois Rafael Grampola, seu alvo preferido, não sai do Bragantino- SP sem o pagamento de multa no valor de 2 milhões fixada pelo presidente Marcos (Marquinho) Chedid. É um balde de água gelada nas pretensões do bicolor paraense, que vinha namorando Grampola há um bom tempo. Marquinho foi taxativo em afirmar que o jogador faz parte do elenco para disputa da Série A2 do Paulistão. “Não tem condição de liberar o Rafael Grampola. O Bragantino foi procurado pelo Paysandu, mas nem abrimos negociação para tratar do assunto. Nós queremos contar com ele para a disputa do nosso Campeonato da A2”, comentou. Marquinho, entretanto, disse que o Bragantino pode liberar o jogador mediante o pagamento da multa rescisória que, segundo ele, é de R$ 2 milhões. “O contrato com Rafael Grampola vai até o mês de julho de 2017. Não dá pra liberar o jogador, a não ser que eu seja obrigado, caso o Paysandu pague a multa de R$ 2 milhões”, disse.

