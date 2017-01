Gramado passou por descompactação, nivelamento, calagem e adubação, além de manutenção do sistema de irrigação

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 10 de janeiro, 2017 - 19h02 - Parazão

O gramado do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, foi revitalizado para a nova temporada estadual de jogos, que será aberta com a disputa do Campeonato Paraense Banpará 2017. O tapete verde recebeu tratamento especial no final de dezembro para atender ao calendário esportivo de 2017, que prevê jogos pelo Parazão, Brasileiro, Copa Verde e Copa do Brasil.

Segundo a diretora do Estádio Olímpico, professora Cláudia Moura, o trabalho inclui descompactação, nivelamento, calagem, adubação com três fatores diferenciados de produtos químicos e manutenção do sistema de irrigação. Após esse procedimento, o gramado passará por um processo de repouso e observação. O trabalho deverá ser concluído até o próximo dia 25, quando o local ficará à disposição da Federação Paraense de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol para realização de jogos oficiais.

Os jogos da primeira rodada do Campeonato Paraense 2017 ainda não têm data nem local definidos. "A Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), gestora do Estádio Olímpico do Pará, se coloca à disposição das entidades organizadoras e coordenadoras do futebol brasileiro, em especial o paraense, para atendê-los da melhor maneira possível. Por isso, estamos cuidando do gramado e dos demais setores do Mangueirão, com o propósito de deixá-lo em consonância com o Estatuto do Torcedor e dar mais conforto ao público e aos jogadores", diz a diretora Cláudia Moura.

Além do gramado, o Mangueirão também está recebendo serviços de pinturas e manutenção nas partes elétricas e hidráulicas. Novos assentos com cobertura também já foram instalados para dar mais conforto ao quadro de jogadores reservas, jornalistas e demais profissionais que atuam na cobertura esportiva.

Outra novidade é o sistema de catracas eletrônicas. Os equipamentos foram instalados nas bilheterias de acesso ao Mangueirão, que já possui rede de internet, sistema de monitoramento eletrônico e estacionamento com capacidade para centenas de veículos, o que dá mais segurança ao público que adquire o bilhete do estacionamento juntamente com o ingresso do jogo.

Para realização dos jogos, a diretoria do Mangueirão conta com uma rede de colaboradores que atua nas áreas de policiamento, trânsito, limpeza e conservação (elétrica e hidráulica), monitoramento eletrônico, imprensa, atendimento à saúde (com dois ambulatórios e ambulâncias), vigilância sanitária, posto do Juizado da Infância e Juventude e da Associação dos Ambulantes do Mangueirão. "Temos esse compromisso com a sociedade e com os torcedores paraenses. O Mangueirão é um patrimônio da nossa cultura arquitetônica, social, templo de torcidas maravilhosas, então precisamos cuidar para que esse espaço continue aberto e funcionando como ponto de lazer e diversão de todos", destacou Cláudia Moura.

O Mangueirão também é ponto de visitação pública. Quem quiser conhecer o estádio pode mandar e-mail para Assessoria de Imprensa da Secretaria de Esporte e Lazer (ascomseel22@gmail.com) ou pelo telefone 3201-2300.