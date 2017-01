Namorada de Zezé rebate crítica de fãs que dizem que ela usa aplicativo para afinar a cintura

Em 20 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Graciele Lacerda voltou a ser acusada de abusar dos tratamentos de imagens em seus posts para ficar com a cintura mais fina. Ela, que costuma ler e responder quase todos os comentários da sua conta no Instagram, tratou de deixar claro que não alterou a imagem em que aparece com um vestido longo preto. Um detalhe do braço esquerdo da namorada de Zezé Di Camargo na foto chamou a atenção dos internautas. As informações foram divulgadas pelo “Extra”.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.