MP 766 - Objetivo do Fisco é arrecadar cerca de R$ 10 bilhões dos contribuintes

Em 06 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

Com a expectativa de arrecadar em torno de R$ 10 bilhões em débitos não pagos pelos contribuintes, o governo publicou ontem a Medida Provisória 766, com a criação do Programa de Regularização Tributária (PRT). A medida deve ser regulamentada pelo Fisco até o dia 1º de fevereiro e, a partir daí, os contribuintes terão 120 dias para aderirem ao programa.