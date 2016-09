O 'road show' ocorrerá no próximo dia 28, no Rio de Janeiro

O Ministério de Minas e Energia enviou na terça-feira a potenciais investidores e adidos econômicos de embaixadas convite para um debate sobre a privatização da concessionária Celg, que atua em Goiás. O "road show" ocorrerá no próximo dia 28, na sede do BNDES, no Rio. O objetivo é apresentar a oportunidade e tirar dúvidas de potenciais investidores, nacionais e estrangeiros.

Na semana passada, o governo divulgou o novo preço mínimo da Celg, de R$ 1,79 bilhão, que é cerca de R$ 1 bilhão menor do que piso ofertado em agosto, quando não surgiram interessados em arrematar a empresa controlada por Eletrobras e governo de Goiás. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, prevê a publicação do edital de concessão para outubro e o leilão para novembro.

No evento da próxima semana no BNDES, deverão estar presentes autoridades do MME, do governo goiano e da Celg, em painéis que serão abertos a questionamentos dos interessados. Depois do evento, deverá ocorrer uma entrevista coletiva.