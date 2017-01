Cadeia Pública em Manaus havia sido desativada em outubro de 2016. Transferências foram iniciadas na segunda como medida de segurança

G1

03 de janeiro, 2017

Um total de 223 internos de presídios de Manaus foi transferido para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoal, no Centro de Manaus, até a tarde desta terça-feira (2). A unidade havia sido desativada em outubro de 2016, mas é utilizada para abrir detentos após as mortes e rebeliões em cadeias do Amazonas.

A informação é do Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas. Segundo a pasta, as transferências foram iniciadas nesta segunda-feira como medida de segurança.

As unidades que transferiram os internos por questões de segurança são: Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), ambas no km 8 da BR-174, e a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na Estrada do Puraquequara, km 2 do Ramal Bela Vista.

Após as mortes, o Governo isolou os membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) dos outros presos em todos os 11 presídios do estado. Segundo o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, a medida é cautelar e pretende "preservar vidas".

O cancelamento das atividades na Cadeia Pública Vidal Pessoa havia sido adiado três vezes. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) visitou o presídio em 2010, e recomendou a desativação da unidade. Em 2013, uma nova vistoria foi feita no local. O CNJ indicou o fechamento da cadeia até dezembro do mesmo ano, mas a unidade continuou a receber detentos.

As condições precárias do prédio centenário foram apontadas em relatório CNJ e entregue ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e órgãos estaduais em julho de 2014. A recomendação para não receber novos presos não foi atendida e a unidade, que fica na Avenida Sete de Setembro, que seguiu em funcionamento até 11 de outubro.