As senhas davam acesso ao Instagram, Facebook e Gmail do Governo Federal

Por: Tecmundo

Em 10 de janeiro, 2017 - 21h14 - Tecnologia

O Portal Brasil, que se denomina um canal com notícias "em tempo real, prestação de serviços e convergência de conteúdos do Governo Federal", postou no Twitter um link com todas as senhas de redes sociais e plataformas utilizadas pelo Governo Temer. Obviamente, pouco tempo depois, a postagem foi apagada.

De acordo com a Veja, as senhas davam acesso ao Instagram, Facebook e Gmail. Além disso, "contas de figuras do governo". O link que estava anexado ao tweet redirecionava o usuário ao Google Drive — por lá que as senhas ficam armazenadas.

O erro, provavelmente, foi cometido pelo Portal Brasil ao utilizar o "copiar e colar". Junto com o link do Google Drive, havia uma imagem e texto alertando que a "Força Nacional vai permanecer no Rio Grande do Norte por mais 60 dias".

Segundo o relato, a parte que chamou atenção: "planaltodotemer2016" é uma das senhas usadas pela equipe de Michel Temer. Ainda, logo ao lado, está escrito "não trocar a senha nunca" em caixa alta e na cor vermelha. Até este momento, todas as senhas já devem ter sido trocadas.