Vermelho - No ano, contas públicas acumulam um déficit de R$ 94,15 bilhões

Em 27 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

Passado o efeito da arrecadação com o programa de repatriação de ativos no exterior em outubro, o Governo Central voltou a bater recorde no rombo nas contas públicas em novembro, com um déficit de R$ 38,356 bilhões. É o pior desempenho para o mês em 19 anos, de acordo com a série histórica do Tesouro, iniciada em 1997.