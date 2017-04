Marituba: Estado elabora plano de ações integradas voltadas a seis comunidades

Por: Da Redação

Em 25 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

O governo do Estado elaborou um plano de trabalho emergencial para atendimento às famílias que moram no entorno do aterro sanitário de Marituba, na região metropolitana de Belém. O plano deverá trazer ações integradas em saúde, assistência social e direitos humanos nas seis localidades mais impactadas pelo lixão: Santa Clara, Pato Macho, Uriboca, São João, Decouville e Terra do Meio. A partir de hoje, uma equipe multiprofissional será deslocada à unidade de saúde do Decouville, em Marituba, para atuar como uma rede de proteção do Estado às famílias moradoras do entorno do aterro sanitário.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) disse que mantém fiscalização diária na área do aterro sanitário e que o governo do Estado, via Procuradoria-Geral do Estado (PGE), irá apresentar os nomes de um colegiado, formado por três técnicos, que exercerão a administração da empresa Guamá Tratamentos de Resíduos Ltda (Revita), a qual detém a licença de operação do lixão, em regime de cogestão.