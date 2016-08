Documento atende a diretriz nacional e tem sete eixos de atuação

Agência Pará

29 de agosto, 2016 - Pará

O Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho do Adolescente (Fpetipa) lançou nesta segunda-feira (29), o Plano Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador.

O documento obedece a uma diretriz nacional voltada para a erradicação do trabalho infantil. O plano tem sete eixos de atuação. Entre eles, o secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Heitor Pinheiro, que também é secretário-executivo do Fórum, destaca dois: a importância da prevenção permanente, trabalhando com as famílias no sentido de eliminar o pensamento de que “é melhor trabalhar do que roubar” e o eixo da comunicação, com campanhas de conscientização veiculadas tanto na zona urbana, quanto na rural.

Entre as ações que o Governo do Estado pretende implantar para reforçar o plano está a capacitação de servidores públicos na educação, saúde e assistência social. Outra ação apontada pelo secretário, Heitor Pinheiro, é investir nas políticas de educação, principalmente com as escolas em tempo integral e os espaços de esporte e lazer, garantidos pela Fundação Pro Paz.

Simão Bastos, presidente da Fasepa e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, que teve participação efetiva na construção do plano, disse que o plano ratifica 20 anos de construções e debates do Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho do Adolescente, com estratégias, seja da sociedade civil ou Governo do Estado, na perspectiva de erradicação do trabalho infantil. 'Esse direcionar do plano fará com que todos os interessados que militam na causa possam ter os seus compromissos estabelecidos', destacou.