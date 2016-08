Agora só resta saber quando será o anúncio

Por: Jornal Extra

Em 28 de agosto, 2016 - 11h24 - Política

Apertem os cintos: o governo do Estado do Rio vai decretar falência — é, falência mesmo. E até dezembro deste ano.

Ainda não há data fechada, embora o mais provável, claro, é que o anúncio só aconteça depois do segundo turno das eleições municipais.

Numa reunião para discutir os modelos de privatização da Cedae, na noite de quinta, economistas, autoridades do governo estadual e do BNDES falaram da bancarrota do Rio como algo concreto — e próximo.

O encontro aconteceu na Casa das Garças, instituto que reúne as cabeças que melhor entendem de números e de política fiscal.

Certeza

A falência deixou de ser prognósticos de rodinhas de conversas e discursos de sindicalistas.

Agora é assunto debatido por especialistas e gente com conhecimento de causa — e microfone em punho.

O Rio já quebrou.

Dúvida

Agora só resta saber quando será o anúncio.