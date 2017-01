Governo do estado irá investir mais de seis milhões de reais.

Por: Redação Orm News com informações da assessoria Funtelpa

Em 20 de janeiro, 2017 - 12h00 - Esporte

A Federação Paraense de Futebol e o Governo do Estado, por meio da Casa Civil, Banco do Estado do Pará (Banpará), Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) e Rede Cultura, assinaram o contrato do Banparazao 2017 na manhã desta sexta-feira (20) no Palácio do Governo, em Belém.

Para a realização do campeonato, o Governo do Pará vai investir mais de seis milhões de reais. Pelos direitos de transmissão exclusiva do evento, como já acontece há oito anos, a TV Cultura do Pará vai destinar R$2.956.800,00. Desse total, 20% vão premiar os melhores do campeonato. O primeiro lugar receberá mais de 224 mil reais, o segundo, mais de 168 mil. O terceiro lugar vai ganhar mais de 112 mil e o quarto ficará com mais de 56 mil. O Banpará manteve o mesmo valor investido no ano passado e será o principal patrocinador deste ano, com R$ 3.400.800,00.

O Banparazao terá a participação de 10 times, com início previsto para o dia 28 de janeiro, começando com a partida entre Paysandu e Castanhal, no Estádio da Curuzu, às 18h30, e término previsto para o dia 7 de maio. A TV Cultura comeca a transmissao tambem no dia 28, as 17h com o programa Meio de Campo.