MP enviou recomendações ao governador após série de ocorrências

Por: G1

Em 07 de janeiro, 2017 - 18h05 - Brasil

O governo do Amazonas solicitou do Ministério da Justiça apoio da Força Integrada de Atuação do Sistema Penitenciário, vinculada ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que atua no ordenamento de unidades prisionais. O pedido ocorre após notificação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM). O órgão encaminhou ao governador José Melo (PROS) uma série de recomendações com medidas para conter a crise no sistema penitenciário. Entre as ações previstas, está o envio da Força Integrada de Atuação no Sistema Penitenciário. Em Manaus, 60 presos foram mortos em um massacre e 184 fugiram.

O documento, encaminhado no dia 5 deste mês pelo procurador de Justiça José Roque Nunes Marques, sugere que o governo solicite ao Ministério da Justiça e ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen) a disponibilização imediata da Força Integrada de Atuação no Sistema Penitenciário para auxiliar o Amazonas na contenção e enfrentamento da crise no sistema penitenciário estadual.

Segundo o MP, as recomendações têm cinco pontos prioritários:

- A disponibilização, temporária, de agentes federais de execução penal, que trabalham em presídios federais, para garantir o reestabelecimento da ordem nos presídios estaduais públicos, ainda que atualmente administradas por empresas privadas.

- Junto com a vinda da Força Integrada de Atuação no Sistema Prisional, o estabelecimento de protocolos e procedimentos de segurança, revistas e atuação, com treinamenot de pessoal;

- A disponibilização de cursos de inteligência para membros do sistema, como forma de assegurar a pacificação dos estabelecimentos prisionais pelo Estado do Amazonas, com formação continuada do corpo técnico de pessoal, bem como de prevenir novos eventos;

- O envio de equipamentos eletrônicos de rastreamento de aparelhos de celular existentes nas unidades prisionais, como equipamentos de varredura;

- A realização de diagnóstico operacional para a reestruturação do sistema prisional por parte do Estado do Amazonas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a Força Integrada atua exclusivamente para ordenamento do sistema penitenciário, com disponibilização de equipamentos de inteligência e varredura e agentes federais de execução penal para reforço do estabelecimento dos protocolos e procedimentos de segurança, treinamento operacional e cursos de inteligência para membros do Sistema para assegurar a ordem dentro das unidades prisionais. "Já a Força Nacional, que ainda não foi solicitada, atua em reforço ao policiamento ostensivo nas ruas", informou.

A SSP disse, ainda, que adotou medidas para o reforço da segurança em Manaus e nas unidades prisionais. Em uma delas, é o remanejamento dos policiais que atuam nos setores administrativos e o retorno de policiais cedidos para outros órgãos. "Desde sexta-feira os policiais dos setores Administrativos ja estão atuando. Os cedidos para outros órgãos a partir de segunda-feira", comunicou.