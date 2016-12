Segundo a Secretaria de Fazenda, 3.559.852 veículos no Estado estão sujeitos ao pagamento do imposto

Por: Jornal Extra

Em 28 de dezembro, 2016 - 17h11 - Economia

A Secretaria estadual de Fazenda (Sefaz) divulgou a tabela com os valores venais de veículos que servirão de base para o cálculo do IPVA 2017. Na edição suplementar do Diário Oficial de ontem, terça-feira, a Sefaz traz a relação dos preços sobre os quais incidem as alíquotas do imposto, que variam de acordo com o tipo de veículo e combustível. Clique aqui para acessar a tabela.

Segundo a secretaria, 3.559.852 veículos estão sujeitos ao pagamento do imposto. Vale lembrar que são isentos os veículos com mais de 15 anos de fabricação, além de outros casos previstos em lei, como veículos adaptados para portadores de deficiência física, de aluguel e reboque etc. Nesses casos, os motoristas precisam pagar apenas o seguro obrigatório Dpvat, que — para carros particulares, caiu de R$ 101,10 para R$ 63,69 — e a taxa anual do Detran, que em 2017 será de R$ 135,32.

Para quem precisa pagar o imposto, o cálculo é simples: basta multiplicar o valor venal que consta na tabela pela alíquota referente ao veículo, de acordo com a sua data de fabricação. No caso dos carros flex, a alíquota é de 4%. Assim, por exemplo, para calcular o IPVA de um Fiat Uno Way 1.0 2016, basta multiplicar 0,04 por R$ 30.799 (valor venal descrito na tabela, na página 27 do Diário Oficial). O resultado é R$ 1.231,96.

Relembre as alíquotas do IPVA de acordo com os veículos e combustíveis:

- 4,0% para automóveis de passeios e camionetas, inclusive flex, à gasolina ou a diesel, exceto utilitários;

- 2,0% para motocicletas, ciclomotores, triciclos, quadriciclos e motonetas;

- 1% para caminhões, caminhões-tratores e tratores não agrícolas;

- 1,5% para veículos com Gás Natural Veicular (GNV);

- 0,5% para carros com energia elétrica;

- 2,,% para ônibus e micro-ônibus;

- 1% para caminhões, caminhões-tratores e tratores nao-agrícolas;