Funcionários públicos que recebem salário mínimo terão abono nos contracheques

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 25 de janeiro, 2017 - 10h42 - Pará

A partir desta quinta-feira (26), os servidores públicos estaduais, da administração direta e indireta, começam a receber os salários do mês de janeiro. O cronograma encerra no dia 31, com os servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) da capital e do interior. Segundo a Sead (Secretaria de Estado de Administração), nos contracheques de janeiro de 3800 servidores ativos e inativos virá o abono complementar relativo à diferença do salário mínimo,no valor total de R$ 330 mil de acréscimo na folha. O reajuste do salário mínimo de 6,47% foi aplicado no total da remuneração dos servidores que recebem abaixo de R$ 937,00.

Confira o calendário de pagamento de Janeiro/2017:

Dia 26/ 01 - (Quinta-feira) - Inativos civis e militares, pensionistas civis e militares e pensionistas especiais da Sead

Dia 27/01 - (Sexta-feira) - Auditoria Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-governadoria, Procuradoria Geral, Sedap, Sectet, Sead, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom e Setur, NGTM, NEPMV, NGPR e NAC.

Dia 30/01 (Segunda-feira) - Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Adepará, Arcon, Asipag, Codec, Ceasa, Cohab, CPC Renato Chaves, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Hospital de Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Hemopa, Imetropará, Iasep, Igeprev, Imprensa Oficial do Estado, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Santa Casa, Susipe, Uepa, Ideflor-Bio, CPH e Fundação Pro Paz.

Dia 31/01 (Terça-feira) – Seduc (capital e interior).