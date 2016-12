Dono da Som Discos procura o empresário para saber se ele está envolvido no crime

Por: GShow

Em 26 de dezembro, 2016 - 17h26 - Novelas

Não é só com Léo Régis (Rafael Vitti) que Gordo (Herson Capri) está com um pé atrás. O dono da Som Discos vai atrás de Lázaro (João Vicente de Castro) para tentar descobrir alguma coisa sobre o roubo do novo disco de Gui Santiago (Vladimir Brichta): "Lembra aquela nossa conversa, aqui nessa sala, sobre o CD do Gui? Você tava inconformado porque não ia ganhar nada", manda para o ex-empresário do roqueiro.

Lázaro não titubeia e dá uma resposta imediata: "E você no meu lugar não ficaria? Quando o Gui começou a gravar, eu ainda era o empresário dele! Nada mais justo que...", ele tenta justificar, mas é interrompido pelo pai de Diana (Alinne Moraes): "Foi por isso que você roubou o computador com as músicas, pra se vingar?", questiona Gordo. A continuação da cena vai ao ar em Rock Story nesta segunda-feira, 26/12.