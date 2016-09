Batizado de Pixel, o telefone será lançado semanas depois de a Apple divulgar iPhone 7

Por: O Globo

Em 20 de setembro, 2016 - 08h47 - Tecnologia

O gigante tecnológico Google convocou na noite de segunda-feira (19) a imprensa para uma apresentação que acontecerá no dia 4 de outubro. Na ocasião, a empresa pode revelar seu esperado novo smartphone, com uma versão renovada de seu sistema operacional Android.

Os convites indicam apenas a hora e o lugar, a cidade de São Francisco, na Califórnia, mas a companhia americana publicou um vídeo no Twitter com a hashtag #madebygoogle, no qual uma janela de busca se transforma pouco a pouco na silhueta de um telefone.

Segundo os especialistas que acompanham o desenvolvimento desse mercado, o Google pode revelar um telefone chamado Pixel que funciona com a nova versão do Android, de nome Nougat.

Ao contrário de seus antigos modelos Nexus, que fez em colaboração com outros fabricantes, o novo telefone seria inteiramente concebido pela companhia e deve ser lançado poucos dias após sua rival Apple ter começado a comercializar seu novo iPhone7.