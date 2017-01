Leia no editorial de O Liberal desta sexta-feira (06)

Por: O Liberal

Em 06 de janeiro, 2017 - 08h20 - Editorial

Além de servir como ótima referência no combate à corrupção no País, a Operação Lava Jato, que desvenda as roubalheiras sem fim na Petrobras, tem desmentido aquela velha concepção de que a Justiça, no Brasil, concorreria decisivamente para a disseminação da impunidade, em decorrência de sua lentidão.

Sim, é certo que a Justiça ainda é lenta. Como também é certo que um dos efeitos dessa morosidade é a prescrição de crimes, para satisfação de malfeitores que enriquecem despudoradamente.

Mas é certo, igualmente, que o Poder Judiciário tem se preocupado elogiavelmente em oferecer uma resposta à sociedade, estabelecendo mecanismos para acelerar o julgamento de milhares, milhões de processos que envolvem, sobretudo, o desvio de dinheiros públicos.

Nesse sentido, estão aí as metas fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que devem ser observadas por todas as instâncias do Judiciário, tanto em âmbito estadual como na esfera federal. Está aí a Operação Lava Jato, com processos concentrados na Justiça Federal, que já apresenta um número considerável de feitos completamente concluídos. E tanto é assim que vários réus já estão cumprindo pena.

O balanço mais recente indica que, das ações penais geradas pela Lava-Jato, em 23 já houve sentenças proferidas em primeira instância, num total de 83 condenados. Excluindo-se da lista os 77 executivos da empreiteira Odebrecht, cujos acordos de delação premiada ainda estão em fase de formalização, há outros 70 depoimentos de integrantes do esquema que oficializaram a colaboração com a Justiça em troca da redução de pena.

Duas varas criminais estão dedicadas exclusivamente ao julgamento dos casos ligados à operação - uma no Rio e outra em Curitiba. Dois tribunais regionais federais (TRF-4 e TRF-2), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) também estão envolvidos com análises de processos e recursos às decisões dos juízes Sérgio Moro, de Curitiba, e Marcelo Brêtas, do Rio. Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal e Receita Federal contam com equipes voltadas apenas exclusivamente para a investigação sobre o propinoduto que ligou os cofres da Petrobras aos bolsos de corruptos.

A intensidade dos trabalhos ainda gerou desdobramentos, como as operações Pripyat, voltada para fraudes na Eletronuclear, e Calicute, que revelou uma sofisticada rede de corrupção em obras públicas, da qual o ex-governador do Rio Sérgio Cabral é acusado de ser o líder.

Felizmente, a Lava Jato reforça a certeza de que a higienização na vida pública brasileira está no caminho e no ritmo certos. Mais do que certos.