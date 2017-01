Os dados da fabricante de antivírus indicam que mais de 260 mil pessoas foram afetadas no país somente em 2017

Por: Tech Tudo

Em 10 de janeiro, 2017 - 13h53 - Tecnologia

Um novo tipo de golpe no WhatsApp tem se espalhado no Brasil. Segundo a PSafe, o ataque ocorre apenas em telefones com Android, oferecendo uma suposta nova função para que o aplicativo mensageiro revele quais pessoas o adicionaram o número do usuário. Exigindo, porém em troca, que o dono do número do celular compartilhe a novidade com outras pessoas usando o mesmo app e baixe outros aplicativos. Os dados da fabricante de antivírus indicam que mais de 260 mil pessoas foram afetadas no país somente na primeira semana de 2017.

O golpe se espalha através de usuários do WhatsApp interessados na falsa novidade, que são obrigados a compartilhar o link com pelo menos dez amigos ou cinco grupos diferentes para ter acesso ao recurso — o processo não funciona. Ao clicar no botão, a vítima é levada a uma página com as informações de como liberar a função, que incluem o download de outros aplicativos.

Os programas baixados através do golpe não são necessariamente maliciosos ou contém vírus. Porém, este passo é sugerido e obrigatório para "conquistar a nova função" para que os criminosos ganhem dinheiro com propaganda cada vez que um software é baixado usando este método.

Para se proteger deste tipo de ataque, a Psafe recomenda que os usuários possuam um programa antivírus atualizado instalado em seus celulares para evitar downloads de apks e outros não autorizados, use apenas redes protegidas com senha e evite clicar em links pouco confiáveis em mensagens do WhatsApp, já que esta é uma das formas mais comuns de disseminar infecções.