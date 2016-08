Mulher recuperou tablet, mas animal saiu nadando feliz

Por: O Globo

Em 30 de agosto, 2016 - 16h11 - Mundo

Uma visitante ao parque SeaWorld em Orlando, na Flórida, teve uma experiência inusitada neste fim de semana: um golfinho roubou seu iPad, que jogou na água.

Um outro visitante, Kuadiel Gomez, gravou o "roubo", que postou no Facebook, num vídeo que já teve mais de 33 mil visualizações. Segundo ele, sua família visita o parque com frequência e nunca viu nada parecido.

"Estávamos no tanque de obervação dos golfinhos e tudo aconteceu quando deixaram as pessoas tocarem nos animais. O golfinho simplesmente avançou e puxou o iPad. A mulher conseguiu pegar, mas molhou demais", disse ele à rede local FOX13.

Não se sabe se a mulher conseguiu reparar o tablet. Nos comentários da matéria da TV local, muitos criticam a mulher: "mais preocupada com um tablet do que com um animal enjaulado em concreto", dizem.