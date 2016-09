Camisa 1 do Tricolor voltou a ter grande atuação, na vitória por 3 a 1 sobre o Figueirense no último domingo, e agradece apoio da torcida no Morumbi

Por: Lance!Net

Em 12 de setembro, 2016 - 14h42 - Série A

A vitória por 3 a 1 sobre o Figueirense, no último domingo, teve o trio ofensivo montado por Ricardo Gomes como destaque. Kelvin, Cueva e Chavez marcaram os gols na 24ª rodada, mas o Morumbi teve um protagonista mais discreto. Com duas grandes defesas em momentos cruciais da partida, o goleiro Denis brilhou mais uma vez.

No primeiro tempo, quando o jogo estava empatado sem gols, o zagueiro Werley recebeu cruzamento de Ayrton e cabeceou por cobertura. Denis se recuperou e mandou para escanteio para alívio da torcida. Já na etapa final, com 2 a 0 no placar, Ayrton arriscou de fora da área e o camisa saltou bonito no ângulo esquerdo para espalmar. Após o lance, ovação da torcida.

'O torcedor entendeu também o que ele representa no estádio nos apoiando, ele estava aqui hoje, compareceu, apoiou e isso pra nós é muito importante. Me sinto o verdadeiro Denis dentro de campo. Trabalhei muito para melhorar. Me concentrei no treino, fisicamente e psicologicamente. É muito gratificante entrar em campo e corresponder, com o talento que Deus me deu de jogar no gol. Fico feliz', celebrou o arqueiro.

O bom desempenho tem se tornado rotina para Denis, que sofreu muito com a irregularidade no primeiro semestre e com críticas da torcida. Passada a pressão por substituir Rogério Ceni, o goleiro aproveita os dias de mais paz para aperfeiçoar suas técnicas no CT da Barra Funda, ao lado do preparador Carlos Gallo - arqueiro do Brasil na Copa do Mundo de 1986.

'Tinha certeza da minha qualidade técnica e física. Não estou há quase oito anos aqui de graça. Tenho uma trajetória grande. Sabia da pressão que existia, mas agora consegui mentalizar isso. Acredito que esta boa fase é fruto do meu trabalho. É muito gratificante entrar em campo e corresponder. Por isso, mantenho o foco nos treinos e tento melhorar cada vez mais. Estou muito contente com o apoio de todos, e quero manter esta dedicação', destacou.