André Luís assumiu a titularidade no amistoso contra o Castanhal e ajudou a garantir a vitória remista por 4 a 0

Redação ORM News

13 de janeiro, 2017 - Parazão

A goleada por 4 a 0 que o Remo impôs ao Castanhal no amistoso da última quinta-feira (12), no estádio do Souza, em Belém, também ficou marcada pela atuação de André Luís com a camisa azulina. O goleiro espalmou o pênalti cobrado pelo experiente Elson, ex-Palmeiras e com passagem pelo futebol alemão.

Na ocasião, o jogo estava em uma crescente ofensiva do Japiim. Élson bateu no canto inferior direito de André Luís. 'Tive a felicidade de pegar um pênalti durante o jogo e ajudar minha equipe a sair com esse excelente resultado. O Elson é um cara reconhecido no futebol, muito bom, mas fui feliz. Agora é manter o foco no trabalho, e dedicação nos treinamentos, pra sempre estar fazendo boas atuações', comentou o goleiro, que começou a temporada como reserva nos treinamentos, mas jogou como titular por conta da lesão do então dono da camisa 1, Vinícius.

Apesar de se tratar de um amistoso, o goleiro fez questão de ressaltar a importância do resultado e dos amistosos neste início de temporada. Para o jogador, a principal conclusão que ficou após o jogo foi a de que o Leão está 'no caminho certo'.

'Gostei muito do jogo, pois vi que nossa equipe está numa crescente. O importante é que, com calma, conseguimos colocar em campo tudo o que o treinador Josué nos pediu. O resultado mostra que estamos no caminho certo', falou.

O próximo desafio do Clube do Remo será no domingo (15), quando o volta a campo para mais um amistoso preparatório, desta vez contra o Independente, também no Estádio do Souza, a partir de 15h30. Já no dia 19, o time voltará a encarar o Castanhal, mas, no Maximino Porpino, na Cidade Modelo.