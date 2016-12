Fonte garante que Cesar, 24 anos, deve ser contratado

Em 26 de dezembro, 2016 - 01h30 - Esporte

O goleiro Cesar, 24 anos, que pertence ao Flamengo e jogou este ano pela Ponte Preta, pode estar a caminho do Baenão, segundo um membro da comissão técnica do Clube do Remo. A liberação pelo Fla depende de detalhes que podem se definir nesta semana. César viria para ser titular do Leão Azul em 2017. Desde o início de dezembro a diretoria azulina busca goleiros e chegou a conversar com Marcelo Valverde, do Castanhal. Ele aceitou vir para Belém. Depois mudou de ideia e ficou de fora dos interesses azulinos.

