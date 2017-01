Outros personagem também vão cair na briga nos novos episódios

Por: Omelete

Em 01 de janeiro, 2017 - 12h28 - Séries

"Universe Survival", o novo arco de Dragon Ball Super, terá uma surpresa para os fãs. Além do torneio já revelado, os novos episódios trarão de volta às lutas um queridos personagem: Gohan. A Toei soltou um teaser para confirma a data de estreia: 5 de fevereiro. Confira:

Segundo o Anime Mojo, não só o filho de Goku, como vários outros lutadores estarão de volta para proteger a Terra no próximo arco. Goku, Vegeta, Gohan, Majin Buu, Piccolo, Androide 17, Androide 18, Kuririn, Tenshinhan e Mestre Kame são alguns deles. Gohan deixou as lutas após o fim de Dragon Ball Z, logo depois da batalha contra Majin Boo - ele decidiu cuidar da família e deixar as brigas de lado.

Detalhes sobre a trama também foram publicados, com tradução via Anime News Network: "De acordo com um convite enviado para Goku, Zen-Oh está começando um novo torneio de artes marciais entre todos os universos chamado de Chikara no Taikai (Torneio do Poder). É o começo da destruição universal, algo espera os vencedores e perdedores dessa disputa. O que se tornará essa feroz batalha entre a elite dos guerreiros de cada universo?"

Dragon Ball Super leva de volta a televisão japonesa após 18 anos, aventuras inéditas de Goku, Vegeta e companhia. O design de personagens e a história são creditados a Akira Toriyama. Uma versão em mangá passou a ser publicada na revista mensal V-Jump, e quem assina é o mangaká Toyotaro, que já havia adaptado a história do segundo longa da nova fase, "O Renascimento de F".

No Brasil, Dragon Ball Super é exibido simultaneamente com o Japão por meio do serviço de streaming Crunchyroll. "Universe Survival" começa a ser exibido em 5 de fevereiro no Japão.