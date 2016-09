Time feminino já garante o melhor resultado na história dos Jogos

Por: Lance!Net

Em 14 de setembro, 2016 - 15h54 - Paralimpíadas

O goalball brasileiro segue sonhando com medalha nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Na manhã desta quarta-feira, na Arena do Futuro, as Seleções masculina e feminina se garantiram na semifinal da competição.

Atual campeã mundial, a equipe masculina derrotou a China por 10 a 3, enquanto a feminina bateu a Ucrânia por 10 a 0.

Na semifinal, nesta quinta às 13h30, o time masculino vai enfrentar os Estados Unidos, que venceram a Alemanha por 7 a 6 nesta quarta.

Entre as mulheres, a vaga entre as quatro melhores equipes do torneio já garante ao Brasil a melhor colocação na história dos Jogos Paralímpicos, superando o quinto lugar de Londres 2012. O time agora espera o confronto (ainda nesta quarta) entre Japão e China, ouro e prata em Londres 2012, para conhecer a adversária na semifinal, marcada para as 15h desta quinta.