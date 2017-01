Atriz quer produzir e atuar no cinema e investe num portal sobre bem-estar

Em 13 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Gloria Pires não pretende trabalhar apenas como atriz neste ano. Ela avisa que não irá participar do Oscar este ano, pois ano passados seus comentários foram execrados e viraram piada na internet. Mas ela continua querendo fazer cinema, mas pensa em produzir, além de atuar. Se não bastasse tudo isso, ela possui o primeiro portal de uma atriz brasileira a dividir com o público seu lifestyle, com foco em bem-estar, consumo natural e dicas sobre pets e viagens, gerando vendas de mais de R$ 10 milhões em 2016.