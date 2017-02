NOVA NOVELA - “A Força do Querer” terá diversas tramas, transitando do Rio a Belém

Em 13 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Para quem estava com saudade das tramas engendradas da novelista Glória Perez, contenha a ansiedade e prepare-se: vem aí “A Força do Querer”, prevista para estrear em abril no horário das 21h, na Globo. O título da novela diz muito do que vem a ser essa nova empreitada da autora, mostrar que todo ser humano tem seus desejos, seus sonhos e, para realizá-los, tem de querer, ter força para superar as reviravoltas da vida.