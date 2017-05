Recebendo salário fixo, Emilly Araújo exibe celular caro e aluga apartamento no Rio de Janeiro

Em 06 de maio, 2017 - 06h00 - Show

A mais nova milionária do pedaço está curtindo bem a sua vida de rica. Acostumada com tudo muito simples antes, hoje a campeã do BBB17 Emilly Araújo se vê sem limites. A morena acabou de alugar um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Emilly vai morar com toda a família no novo imóvel. O pai, Volnei Alves, pediu demissão da empresa onde trabalhava para viver em função da filha. As informações são do site Extra/G1.

